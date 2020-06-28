Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:02:52+03:00

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В выходной день жители Тюмени находят время, чтобы прийти на избирательные участки в четвертый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Также сделали и в семье общественного деятеля, председателя тюменской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Андрея Шимолина.

– Решили с супругой принять участие в голосовании рано утром. Пришли исполнить свой гражданский долг. Перед входом на участок нам измерили температуру, предложили обработать руки антисептиком, выдали средства защиты: маски, перчатки и ручки. Порядок во время голосования обеспечивают росгвардейцы. Были и наблюдатели, – уточнил Андрей Александрович.

Он считает, что принять участие в голосовании должен каждый гражданин: ведь Конституция - главный документ, по которому живет страна. Она не менялась уже 27 лет, за это время произошли изменения в жизни России.

– Тщательно изучал поправки, нашел сравнительные таблицы старой и новой редакции. Какие-то изменения носят технический характер, другие же весьма существенны, – обратил внимание Андрей Шимолин.

Добавим, что проголосовать можно до 1 июля включительно. Режим работы избирательных участков: с 08:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU