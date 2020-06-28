2020-06-28T10:02:52+03:00
Общество

Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию

Андрей Шимолин: «Принять участие в голосовании должен каждый гражданин»
Руслан Савинов
Поделиться:
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в КонституциюТюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию
Изменить размер текста:

В выходной день жители Тюмени находят время, чтобы прийти на избирательные участки в четвертый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Также сделали и в семье общественного деятеля, председателя тюменской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Андрея Шимолина.

– Решили с супругой принять участие в голосовании рано утром. Пришли исполнить свой гражданский долг. Перед входом на участок нам измерили температуру, предложили обработать руки антисептиком, выдали средства защиты: маски, перчатки и ручки. Порядок во время голосования обеспечивают росгвардейцы. Были и наблюдатели, – уточнил Андрей Александрович.

Он считает, что принять участие в голосовании должен каждый гражданин: ведь Конституция - главный документ, по которому живет страна. Она не менялась уже 27 лет, за это время произошли изменения в жизни России.

– Тщательно изучал поправки, нашел сравнительные таблицы старой и новой редакции. Какие-то изменения носят технический характер, другие же весьма существенны, – обратил внимание Андрей Шимолин.

Добавим, что проголосовать можно до 1 июля включительно. Режим работы избирательных участков: с 08:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец Тимур Нигматуллин: «МРОТ является социальным гарантом для россиян»
Тюменский пароход будет курсировать по северным рекам
Тюменские лидеры отмечают высокий уровень проведения голосования по поправкам в Конституцию
Тюменцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка
Памятник школьникам, не вернувшимся с войны, обновили в Тюмени
Два автомобиля разыграли в Тюмени на фестивале «Время Побед»
В Тюменской области активно закупают лесопатрульную технику
Программа по расселению аварийного жилья в Тюменской области завершится раньше срока
Сотни педагогов Тюменского района поучаствовали в «Летней школе воспитателей лагеря»
Тюменские животноводы модернизируют производство
Погода на 28 июня в Тюмени: зарядит дождь
Врач из тюменской областной больницы получила престижную награду
В новой тобольской поликлинике пациенты получают высококвалифицированную помощь
Тепличный комплекс высадил раннеспелый огурец Валигора специально для тюменцев
В Тюменской области появится деревня с ландшафтным парком
В ялуторовской детской больнице появился многофункциональный лор-комбайн
В Тюменской области ремонтируют участок автодороги Кулаково – Каменка
В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»
Восемь талантливых детей представят Тюменскую область на конкурсе научно-технологических проектов
В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества
В Тюменской области начнут работу пришкольные и оздоровительные лагеря
В Тюмени новый очаг коронавируса – пансионат для престарелых людей
Александр Моор предложил учредить в Тюменской области награду за добровольчество и милосердие