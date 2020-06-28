Тюменцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:09:21+03:00

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Парки и скверы с мангальными зонами открылись с начала недели, и в эти первые после открытия теплые выходные многие отправятся на шашлыки. Как правильно выбрать мясо, рассказал региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве рекомендует приобретать мясо только в магазинах, где можно спросить у продавцов накладную на товар, сертификат соответствия и ветеринарную справку. Во время покупки и выбора, обращайте внимание на его внешний вид, оно должно быть сухим, глянцевым, равномерного цвета (темное - старое). Понюхайте товар, не должно быть никакой затхлости, сырости, гнили, химии. На ощупь мясо не должно быть влажным, липким, сочиться кровью. Проверьте, чтобы снизу куска не свисали жилы и жир.

Никогда не покупайте повторно замороженный продукт. Проверить его можно так: прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на свежемороженом останется пятно темного цвета, а оказавшееся во льду повторно - окраску не изменит.

Если вы предпочитаете маринованный шашлык, смотрите на этикетку, на ней должны быть прописаны вес, дата изготовления (срок хранения - не более недели), сорт мяса (берите только высший или первый) и консерванты. Лимонная кислота не навредит желудку, а вот диацетат и цитрат натрия негативно отразятся на слизистой. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент.

Жидкости в маринованном шашлыке не должно быть слишком много: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот - выделяет сок, сообщает "Мегатюмень".

Учтите, что состав «правильного» шашлыка-полуфабриката выглядит примерно так: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).

ИСТОЧНИК KP.RU