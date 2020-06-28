Памятник школьникам, не вернувшимся с войны, обновили в Тюмени

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:52:11+03:00

Монумент установили на нынешнем месте 29 лет назад

Изменить размер текста: A A

В Тюмени один из самых трогательных памятников, которые увековечивает боевые подвиги, был установлен в июне 1991 года. Памятник школьникам, не вернувшимся с войны, установили в год 50-летия нападения на СССР.

Монумент находится в сквере «Прощание» на улице Республики. Напомним, что на фронт ушли и не вернулись 112 учеников тюменских школ. Их имена есть рядом со скульптурной композицией.

Как отмечает издание «Вслух.ру», ежегодно выпускники школ приходят к памятнику, чтобы почтить память погибшим. Авторами монумента выступили тюменский скульптор Н. В. Распопов и архитектор Б. А. Жученко.

Добавим, в год 75-летия Победы проводилась реконструкция памятных мест в Тюмени. Среди них, сквер «Прощание». Там обновили покраску памятника и гранитную плитку у основания.

ИСТОЧНИК KP.RU