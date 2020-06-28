Памятник школьникам, не вернувшимся с войны, обновили в Тюмени
В Тюмени один из самых трогательных памятников, которые увековечивает боевые подвиги, был установлен в июне 1991 года. Памятник школьникам, не вернувшимся с войны, установили в год 50-летия нападения на СССР.
Монумент находится в сквере «Прощание» на улице Республики. Напомним, что на фронт ушли и не вернулись 112 учеников тюменских школ. Их имена есть рядом со скульптурной композицией.
Как отмечает издание «Вслух.ру», ежегодно выпускники школ приходят к памятнику, чтобы почтить память погибшим. Авторами монумента выступили тюменский скульптор Н. В. Распопов и архитектор Б. А. Жученко.
Добавим, в год 75-летия Победы проводилась реконструкция памятных мест в Тюмени. Среди них, сквер «Прощание». Там обновили покраску памятника и гранитную плитку у основания.
ИСТОЧНИК KP.RU