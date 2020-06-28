Два автомобиля разыграли в Тюмени на фестивале «Время Побед»
По итогам третьего дня фестиваля «Время Побед» в Тюмени тюменцы Светлана и Андрей выиграли два автомобиля «Лада Гранта».
В прямом эфире Андрею необходимо было назвать тюменского скульптора, автора памятника «Прощание». Напомним, правильный ответ - Николай Распопов.
- Чувствую огромную радость, здорово!, - поделился радостью победитель, когда ему сообщили о суперподарке в прямом эфире.
В свою очередь Светлане достался вопрос о том, что должно было быть на месте Москвы по плану Гитлера: море или пустыня. Светлана выбрала первый и не прогадала.
- Я счастлива! Круто, - поделилась Светлана.
Добавим, что завершился третий день фестиваля "Время Побед" в Тюмени, а всего он продлится семь дней. В призовом фонде: квартиры в новостройках Тюмени, автомобили, бытовая техника, а также сладкие подарки.
Напомним, принять участие может каждый: центры фестиваля открыты с 8:30.
ИСТОЧНИК KP.RU