28 Июнь 2020 2020-06-28T09:42:23+03:00

Два автомобиля разыграли в Тюмени на фестивале «Время Побед»

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По итогам третьего дня фестиваля «Время Побед» в Тюмени тюменцы Светлана и Андрей выиграли два автомобиля «Лада Гранта».

В прямом эфире Андрею необходимо было назвать тюменского скульптора, автора памятника «Прощание». Напомним, правильный ответ - Николай Распопов.

- Чувствую огромную радость, здорово!, - поделился радостью победитель, когда ему сообщили о суперподарке в прямом эфире.

В свою очередь Светлане достался вопрос о том, что должно было быть на месте Москвы по плану Гитлера: море или пустыня. Светлана выбрала первый и не прогадала.

- Я счастлива! Круто, - поделилась Светлана.

Добавим, что завершился третий день фестиваля "Время Побед" в Тюмени, а всего он продлится семь дней. В призовом фонде: квартиры в новостройках Тюмени, автомобили, бытовая техника, а также сладкие подарки.

Напомним, принять участие может каждый: центры фестиваля открыты с 8:30.

ИСТОЧНИК KP.RU