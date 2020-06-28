В Тюменской области активно закупают лесопатрульную технику

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:36:12+03:00

В этом году закуплено 17 автомобилей для нескольких районов региона

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Семнадцать автомобилей УАЗ «Патриот» поступило на Тюменскую авиабазу. Их направят в Абатский, Аромашевский, Армизонский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Упоровский, Юргинский и Ялуторовский филиалы.

По словам заместителю директора по выполнению государственного задания ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Сергея Новосёлова, до конца 2019 года лесопатрульной техники не было. В прошлом году было закуплено 9 единиц, в этом – 17.

– Автомобили будут задействованы в надзорных мероприятиях – патрулировании лесов, доставки специалистов к местам лесных пожаров, проведении необходимых мероприятий, – отметил Сергей Новосёлов.

Технику и оборудование закупают также по региональному проекту «Сохранение лесов» в рамках одноименного федерального проекта национального проекта «Экология». Проект включен в государственную программу Тюменской области «Развитие лесного комплекса» и определяет задачи по улучшению состояния окружающей среды. К 2024 году Тюменская авиабаза планирует укомплектовать все свои филиалы новой техникой и оборудованием на 100%.

Напомним, региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» включает в себя масштабные работы по восстановлению лесов в кратчайшие сроки. Всего за 5 лет в регионе необходимо увеличить площади лесовосстановления, повысить качество лесохозяйственного ухода и снизить ущерб от пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU