Программа по расселению аварийного жилья в Тюменской области завершится раньше срока

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:06:16+03:00

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Исполнение программы по расселению аварийного жилья в Тюменской области обеспечат ускоренными темпами. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, до конца 2023 года исполнение программы по расселению аварийного жилья, по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершено. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

В срок до 31 декабря 2023 года в регионе планируется расселить все многоквартирники, которые до 1 января 2017 года признаны аварийными или подлежащими сносу. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте правительства Тюменской области. Всего по программе планируется расселить 147,51 тыс. кв. м аварийного жилья. Это 378 многоквартирных домов, 3,7 тысячи жилых помещений и почти 9,5 тысячи граждан. В том числе:

64,65 тыс. кв. м – муниципальная собственность;

82,86 тыс. кв. м – частная собственность.

По состоянию на 1 июня 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области расселено 36,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Новое жильё получили более 2 тыс. человек. Установленные показатели перевыполнены в 1,6 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU