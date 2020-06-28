2020-06-28T08:11:44+03:00
Экономика

Тюменские животноводы модернизируют производство

Это стало возможным благодаря росту производственных показателей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской областиФото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
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Благодаря стабильному росту производственных показателей, тюменские сельхозтоваропроизводители планируют модернизировать производство. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, увеличение показателей в животноводстве отмечается в Упоровском районе. Производство молока здесь выросло на 307 тонн по сравнению с 2019 годом и составило 10463 тонны.

Передовиком в модернизации является предприятие «Ингалинка», где на одну фуражную корову приходится более 7 тысяч килограммов. С учётом тенденции предприятие начало модернизацию доильного зала. Сейчас здесь меняют доильное оборудование, работы планируется завершить к июлю 2020 года. Во время модернизации здесь появится современная доильная установка на 40 голов, включая систему управления стадом, респондеры, селекцию и идентификацию на каждом месте. По мнению специалистов, новая установка значительно облегчит труд животноводов, ведь она позволяет пропустить до 160 голов всего за один час.

Поголовье дойного стада сегодня составляет 800 голов. По окончании модернизации доильного зала предприятие планирует закупить 150 племенных нетелей голштинской породы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на предприятиях агропромышленного комплекса в Тюменском районе модернизируется и расширяется производство. В числе компаний, которые инвестируют средства в развитие, птицефабрики «Боровская имени Созонова» и «ПРОДО Тюменский бройлер», тепличные комплексы «ТюменьАгро». Кроме того, единственный в области кролиководческий комплекс «Рощинский» начал реконструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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