Погода на 28 июня в Тюмени: зарядит дождь

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:13:38+03:00

Весь день будет пасмурным и хмурым

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Сегодня, 28 июня, в Тюмени дождливая погода продержится весь день. Температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, днем – плюс 12-13. Вечером столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита – мученика периода раннего христианства.

На Вита особенно рьяно идёт в рост овёс. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину – от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет – на ноги не встанет», – говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

ИСТОЧНИК KP.RU