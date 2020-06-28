2020-06-28T06:12:28+03:00
Общество

Врач из тюменской областной больницы получила престижную награду

Ольга Ракова теперь «Отличник здравоохранения РФ»
Руслан Савинов
Поделиться:
Врач из тюменской областной больницы получила престижную наградуВрач из тюменской областной больницы получила престижную наградуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Врач тюменской областной больницы № 19 Ольга Ракова удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения РФ». Награду приказом Минздрава РФ ей в канун празднования Дня медработника вручил главврач больницы Андрей Патрикеев.

- Это почетная ведомственная награда, которую вручают замноголетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, подготовки медицинских кадров, науки,- пояснил главврач.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, Ольга Ракова уже десять лет работает в ОБ №19. Женщина с благодарностью вспоминает годы учебы в Тюменском мединституте и замечательных педагогов. Признательна она и пациентам, а также коллективу больницы за высокую оценку труда.

Добавим, что ОБ №19 активно внедряются бережливые технологии:

- Задач и планов у нас много - охватить заботой о здоровье, лечением, профилактическими мероприятиями каждого жителя Тюменского района, каждого обратившегося за медицинской помощью. И все это в соответствии с современными стандартами обследования и лечения, - прокомментировала. Ольга Ракова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач из тюменской областной больницы получила престижную награду
В новой тобольской поликлинике пациенты получают высококвалифицированную помощь
Тепличный комплекс высадил раннеспелый огурец Валигора специально для тюменцев
В Тюменской области появится деревня с ландшафтным парком
В ялуторовской детской больнице появился многофункциональный ЛОР-комбайн
В Тюменской области ремонтируют участок автодороги Кулаково – Каменка
В Тюменской области запущен новый проект «Школа волонтёров «ProДобро»»
Восемь талантливых детей представят Тюменскую область на конкурсе научно-технологических проектов
В Тюменской области открывается онлайн-школа серебряного добровольчества
В Тюменской области начнут работу пришкольные и оздоровительные лагеря
В Тюмени новый очаг коронавируса – пансионат для престарелых людей
Александр Моор предложил учредить в Тюменской области награду за добровольчество и милосердие