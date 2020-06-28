Врач из тюменской областной больницы получила престижную награду

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:12:28+03:00

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Врач тюменской областной больницы № 19 Ольга Ракова удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения РФ». Награду приказом Минздрава РФ ей в канун празднования Дня медработника вручил главврач больницы Андрей Патрикеев.

- Это почетная ведомственная награда, которую вручают замноголетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, подготовки медицинских кадров, науки,- пояснил главврач.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, Ольга Ракова уже десять лет работает в ОБ №19. Женщина с благодарностью вспоминает годы учебы в Тюменском мединституте и замечательных педагогов. Признательна она и пациентам, а также коллективу больницы за высокую оценку труда.

Добавим, что ОБ №19 активно внедряются бережливые технологии:

- Задач и планов у нас много - охватить заботой о здоровье, лечением, профилактическими мероприятиями каждого жителя Тюменского района, каждого обратившегося за медицинской помощью. И все это в соответствии с современными стандартами обследования и лечения, - прокомментировала. Ольга Ракова

ИСТОЧНИК KP.RU