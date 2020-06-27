Тепличный комплекс высадил раннеспелый огурец Валигора специально для тюменцев

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Короткоплодный огурец Валигора - раннеспелый салатный овощ – высадили специалисты тепличного комплекса «ТюменьАгро» на новых площадках третьей очереди комплекса. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, продукт появился специально для жителей региона, а потому пока его количество ограничено.

По мнению специалистов, культура для тепличного комплекса – не новая, однако сорт высажен впервые. Огурец включили в Государственный реестр РФ для выращивания в зимних теплицах с дополнительной досветкой в 2019 году.

Комплекс – один из немногих современных тепличных комбинатов на Урале. Овощи здесь выращивают по методу малообъёмной гидропоники, применяя системы капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом.

Этой весной комплекс ввёл в эксплуатацию третью очередь тепличного комбината в деревне Нариманово Тюменской области производственной площадью до 17 гектаров с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей. В планах – увеличить объём овощей до 14 тысяч тонн в год после выхода на проектную мощность. Специалисты считают, что после завершения проекта «ТюменьАгро» полностью удовлетворит потребности региона, в том числе Югры и ЯНАО, в свежих овощах и зелени.

ИСТОЧНИК KP.RU