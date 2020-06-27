2020-06-27T20:43:39+03:00
Недвижимость

В Тюменской области появится деревня с ландшафтным парком

Здесь разместятся тематические выставки индивидуального жилищного строительства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области появится деревня с ландшафтным парком. Фото: ГУС Тюменской областиВ Тюменской области появится деревня с ландшафтным парком. Фото: ГУС Тюменской области
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Выставочный комплекс загородных домов появится в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени, в районе улиц Пермякова – Павла Шарова. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, это произойдёт благодаря масштабному инвестиционному проекту региона по размещению тематических выставок индивидуального жилищного строительства.

Комплекс с 13-ю выставочными домами разместится на территории в 0,74 гектаров. Домики возведут по различным технологиям домостроения: из сип-панелей, из каркаса, из рубленого бревна, профилированного бруса, газобетона и клееного бруса. Кроме того, здесь появится выставочный банный комплекс, аллея с беседками и малыми архитектурными формами, садовый центр. На площадке будут расти цветы, кустарники и деревья – всего более 150 наименований.

Интересно, что в выставочном центре можно будет гулять. Другими словами, в Тюмени появится собственный мини-дендропарк, а жители Ново-Патрушево получат новую комфортную и красивую прогулочную зону. На сегодняшний день площадку уже подвели к сетям водоснабжения и канализации. Территорию огородили забором, сейчас к ней подводят электросети, проектируют объекты, которые на ней расположатся.

Открытие первой очереди выставочного парка запланировано на ноябрь 2020 года. Проект реализуется при экспертном участии Главного управления строительства Тюменской области, Тюменской областной думы, Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты и других профильных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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