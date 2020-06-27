В ялуторовской детской больнице появился многофункциональный ЛОР-комбайн

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:23:56+03:00

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Современная оториноларингологическая установка стоимостью более 2,1 млн рублей появилась в ялуторовской областной больнице №23. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование закуплено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря многофункциональному ЛОР-комбайну можно обследовать больных ребятишек, оперативно ставить им диагноз при заболеваниях уха, горла и носа и проводить все необходимые процедуры. Теперь пациентам не придётся ездить в Тюмень для осмотра, а всю помощь можно получать прямо у себя в городе.

Главное преимущество установки состоит в том, что она снабжена эндоскопом. Это специальный оптический прибор, который позволяет детально исследовать ЛОР-органы. В состав установки входят два модуля: отоскоп даёт возможность обследовать барабанную перепонку и ухо, а риноскоп – нос и носоглотку. Когда проводится обследование, на экране появляется изображение, которое можно записать на внешний носитель. Это позволяет наблюдать пациента в динамике, оценивать положение дел в момент выявление болячки, во время и после лечения.

По словам главного врача ялуторовской Областной больницы №23 Михаила Горбачёва, у жителей города впервые появилась возможность проводить эндоскопическую диагностику патологий горла, носа и уха у детей.

- Главным отличием такого осмотра для врача является возможность увидеть исследуемые ЛОР-органы изнутри при хорошем освещении, а для пациента — безопасность и безболезненность процедуры. Теперь ЛОР-кабинет нашей детской поликлиники в части диагностики и амбулаторного лечения оснащён на самом современном уровне, - подчеркнул он.

При помощи ЛОР-комбайна также будут удалять серную пробку, распылять лекарства и промывать миндалины, а также чистить содержимое носа и придаточных пазух.

ИСТОЧНИК KP.RU