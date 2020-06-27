В Тюменской области ремонтируют участок автодороги Кулаково – Каменка

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:25:14+03:00

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Дорожный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, на середину июня работы выполнены на 34%, среди которых участок автодороги регионального значения Кулаково – Каменка.

На участке общей протяжённостью 1,2 километра уже вырубили кустарники, фрезеровали плохое покрытие проезжей части. Более того, работники устранили участки с пучинообразованием, усилили покрытие проезжей части при помощи устройства, которое выравнивает слой из асфальтобетонной смеси. А ещё строители усилили слой покрытия из асфальтобетонной смеси и укрепили обочины сфрезерованным материалом.

Всего в рамках реализации нацпроекта в 2020 году в Тюменской области отремонтируют 206 дорог общей протяжённостью 176,42 километра. Работы на 50 объектах продолжаются, остальные находятся в стадии подготовки.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на кольцевой автодороге выполнен ремонт участка протяженностью 4 км. Он считается одним из самых загруженных. Благодаря раннему потеплению к работам удалось приступить еще в апреле. В течение полутора месяцев выполнены работы по отфрезерованию покрытия дороги, уложен выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены остановочные комплексы и тротуары в районе базы отдыха «Озеро чемпионов».

ИСТОЧНИК KP.RU