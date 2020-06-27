Восемь талантливых детей представят Тюменскую область на конкурсе научно-технологических проектов

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Восемь талантливых детей представят Тюменскую область на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Как сообщили в региональном департаменте образования, его проводит образовательный центр «Сириус». Участники проходят серьёзный предварительный отбор в регионах, а потом в масштабах всей России. В финал, который проходит в Сочи, приглашаются не более 400 авторов лучших проектов.

В числе ребят, которые представят Тюменскую область:

- Маргарита Кадочникова – направление «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение»;

- Александр Банков – направление «Нанотехнологии»;

- Виталий Боголюбов – направление «Нанотехнологии»;

- Дарья Учанова – направление «Нанотехнологии»;

- Александра Арефьева – направление «Новые материалы»;

- Иван Савченко – направление «Новые материалы»;

- Сергей Вешкурцев – направление «Освоение Арктики и Мирового океана»;

- Эмилия Исмагилова – направление «Современная энергетика».

В департаменте подчеркнули, что в 2020 году программа «Большие вызовы» пройдет не в июле, как обычно, а в октябре.

Напомним, всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» –проект для школьников 7 – 11 классов, которые занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью. Отбор проходит по каждому из двенадцати направлений программы.

ИСТОЧНИК KP.RU