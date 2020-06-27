Александр Моор предложил учредить в Тюменской области награду за добровольчество и милосердие

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:49:25+03:00

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Грамоты и памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» вручил волонтёрам Тюменской области губернатор региона Александр Моор. По словам главы области, более трёх месяцев мы живём в режиме повышенной готовности и для всех это непростой период времени.

- В самых трудных условиях оказались люди старшего поколения. Они были в группе риска. И именно вы первыми по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми столкнулись наши земляки, – рассказал губернатор. – Более 2,5 тысячи волонтеров пришли на помощь тем, кто нуждался. Благодаря участию добровольцев двадцать три тысячи жителей региона получили помощь, для них были приобретены продукты питания, лекарства, товары первой необходимости.

По мнению губернатора, общество можно считать здоровым и современным, если в сложных ситуациях появляются люди, которые бескорыстно готовы прийти на помощь другим. Александр Моор подчеркнул, что о гражданской позиции добровольцев нужно говорить постоянно, ведь это лучший пример для молодого поколения.

Памятной медали в Тюменской области удостоены более 150 человек, включая волонтёров, социальных работников и врачей, которые в период пандемии оказывали помощь нуждающимся. Кроме того, глава региона предложил учредить в Тюменской области региональную награду за добровольчество и милосердие.

ИСТОЧНИК KP.RU