2020-06-27T18:31:08+03:00
Общество

В Ялуторовске проводят онлайн-фотоквест

Фотоквест организован в рамках проекта «Мой город»
Лина Орлова
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Фото: Молодёжный центр ЯлуторовскаФото: Молодёжный центр Ялуторовска
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Горожан от 14 до 30 лет приглашают на онлайн-фотоквест «Мой Ялуторовск», который проводится до 30 июня, сообщает ИА «Тюменская линия».

Организаторы развлечения – молодежный социально-деловой центр города – дают на выполнение задания всего два дня. Под работой необходимо указать фамилию, имя и отчество автора снимка, возраст, номер телефона, тему дня.

Судьи будут оценивать художественность, оригинальность, технику исполнения, композицию –грамотное и эффектное построение кадра, а также отсутствие значительной цветокоррекции. Самое главное – снимки должны содержать загадку, чтобы их было интересно разгадывать.

Альбом для загрузки фото: https://vk.com/album-43729545_272696780.

Подведение итогов конкурса – 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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