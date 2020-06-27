В Тюменской области ведётся активная работа по профилактике подростковой наркомании

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:34:49+03:00

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Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в 2020 году увеличилось до 19,6% против 15,9% в прошлом году. Об этом заявил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов во время заседания регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и областной антинаркотической комиссии. Как сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области, заседание прошло под руководством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева 23 июня в режиме видео-конференц-связи.

По словам Валерия Суворова, количество преступлений, совершённых наркоманами, снизилось на 21,1%. Кроме того, тюменские полицейские изъяли у преступников 46,1 килограмма наркотиков. Тем не менее по итогам января – марта 2020 года отмечено увеличение количества преступлений на 0,7%.

– В первую очередь это связано с активной работой органов внутренних дел по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, – проанализировал ситуацию Валерий Суворов.

В марте 2020 года в суд направили уголовное дело в отношении преступной группы, члены которой занимались сбытом наркотиков в Тюмени и Тюменском районе через интернет. Четырёх наркосбытчиков привлекли к уголовной ответственности. По инициативе тюменской полиции были закрыты около 160 интернет-сайтов, через которые сбывались наркотики.

– Борьба с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией должна строиться на основе эффективного межведомственного взаимодействия. Это касается не только региона в целом, но и каждого муниципалитета, – подчеркнул Сергей Сарычев.

Как отметил директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, сегодня в Тюменской области ведётся информационно-просветительская работа по профилактике подростковой наркомании. Основной упор сделан на соцсети, которые стали для детей и подростков основным источником информации.

ИСТОЧНИК KP.RU