2020-06-27T17:52:59+03:00
Экономика

На чемпионат «Цифровой прорыв» зарегистрировался 41 участник из Тюменской области

В регионе продолжается подготовка IT-кадров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На чемпионат «Цифровой прорыв» зарегистрировался 41 участник из Тюменской областиНа чемпионат «Цифровой прорыв» зарегистрировался 41 участник из Тюменской области
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Организаторы второго онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» отметили две тюменские команды IT-разработчиков. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, команда Ingins software заняла 5 место в направлении от бизнес-кластера РАЭК/Sharing Economy, ТИАР-центра и проекта «1 млн тонн». Команда SweetDreams заняла 12 место в направлении от кейса АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В общей сложности во втором онлайн-хакатоне приняли участие 210 российских команд. В течение 36 часов участники решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Эксперты из России и зарубежных стран поделились опытом с участниками, а те попробовали себя в питч-сессиях и представили собственные идеи в прямом эфире. Все разработки участники презентовали в режиме онлайн, 15 победителей разделили денежный приз в 1,5 млн рублей и получили поддержку от партнёров конкурса. Общий грантовый фонд составил 25 млн рублей.

Кроме того, с 25 июня по 25 июля проходит онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных «Цифровой прорыв». Каждый участник (а от Тюменской области зарегистрирован 41 участник) может попробовать свои силы. В чемпионате к решению предлагаются три задачи.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе подготовка ИТ-кадров введется в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который входит в национальную программу «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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