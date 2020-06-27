Социальные педагоги тюменского центра «Родник» создают сказочные инсталляции

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:35:55+03:00

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Сказочные инсталляции из папье-маше создают специалисты отделения социально-трудовой реабилитации на территории тюменского областного реабилитационного центра «Родник», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Команда реабилитационного центра создает поделки, посвященные лету. Так, социальный педагог Татьяна Новикова рассказала о создании проекта «Сказочная постройка «Пчелиный рай»» в технике папье-маше. За основу взяли пластиковую бутылку, на которую наносилась смесь бумаги и клея. Когда бутылка обсохла, ее расписали акриловыми красками, а сверху закрепили поделку лаком. Так «ожили» улей, цветы, пчелы, мёд…

– В композиции «Лесная сказка» героев выполнили из гипса. Гипс легкий пластичный материал, при помощи которого можно создать настоящий шедевр. Достаточно проявить фантазию и вооружиться вдохновением, – считает Татьяна.

Таким творчеством педагоги рекомендуют заняться с детьми, это поможет разбудить в них творческие способности.

ИСТОЧНИК KP.RU