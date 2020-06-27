2020-06-27T16:55:52+03:00
Общество

В Тюмени запустили онлайн-шоу «Кухня МТ» и Skills games

Организаторы проекта разыграют «рюкзак компетенций»
Лина Орлова
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Первые выпуски посвятили путешествиям по Тюмени и России. Скриншот видеоПервые выпуски посвятили путешествиям по Тюмени и России. Скриншот видео
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Мультицентр «Моя территория» подготовил свежий развлекательный контент. Так, уже проводятся онлайн-встречи с региональными гостями-экспертами. В первых выпусках исследуют живописные места Тюмени и обсудят эффект от сборки кубика Рубика, сообщает Moi-portal.ru.

– Развлекательный контент, как и образовательный, приносит реальную пользу. Всегда найдется та или иная область, которую ты хочешь для себя открыть. Мы выбрали формат шоу, потому что он интересен зрителям. Приглашаем к участию новых спикеров и рассматриваем один и тот же вопрос с разных сторон. А еще разберем конкретные техники и инструменты развития творческого мышления, — рассказала исполнительный продюсер мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.

В июне стартовало два онлайн-шоу — «Кухня МТ» и Skills games. В «Кухне МТ» зрители общаются с экспертами в непринужденной обстановке и делятся лайфхаками. В Skills games даются практические рекомендации и конкретные инструменты развития творческого мышления и воображения.

Предстоящие эфиры организаторы проекта разыграют «рюкзак компетенций». Для этого нужно собрать кодовую фразу. Ее слова зашифрованы в каждом выпуске. Самый внимательный и быстрый одержит победу. Участие бесплатное. Узнать о дальнейших выпусках шоу можно в группе во «ВКонтакте»: https://vk.com/coworking_tmn.

ИСТОЧНИК KP.RU

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