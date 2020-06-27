«Знакомьтесь с Лексусом»: в Тюмени стартовал фестиваль домашних животных

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:52:22+03:00

"По паспорту его зовут Perfections Jerald, мы дали ему кличку Лексус", - делится участница конкурса. Фото со страницы ДК "Водник" "ВКонтакте"

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Фестиваль домашних питомцев стартовал в Тюмени в режиме онлайн. Планируется, что при благоприятной эпидемиологической обстановке мероприятие пройдет 25 июля в 18:00 на площади Дома культуры «Водник», сообщает «Вслух.ру». Здесь пройдет праздничная программа «Тюмень – лучший город Земли».

Это уже третий городской фестиваль домашних любимцев. Сейсчас он приступил к работе в режиме онлайн. Тюменцы знакомят поклонников фауны со своими питомцами в группе ДК «Водник» «ВКонтакте».

– Это наш любимый котик, по паспорту его зовут Perfections Jerald, мы дали ему кличку Лексус. Он ещё совсем молодой, ему один год. Как и все представители семейства кошачьих, он ночное животное: днём любит хорошо поспать, а ближе к ночи прыгать и играть. Самая любимая игрушка-ватная палочка, знает, где они у нас лежат, а когда видит, что кто-то из членов семьи берет ватную палочку, сразу бежит и просит поиграть, – рассказала о своем любимчике хозяйка питомца Софья Заикина.

Здесь же обитают улитки Черняшка и Беляшка. Им семь месяцев, любят овсянку и одуванчики. В числе участников – черепашка Яша, хомяк, кошки Виска, Герда, Муся, Лео, коты Пушок и Марсель, овчарка Гера и другие.

Для участия нужно сфотографировать своего питомца (можно сделать несколько снимков, в том числе с хозяевами), написать о нем – о характере, привычках, что любит, а затем прислать в личное сообщение ДК «Водник». Публикация о домашнем любимце появится на странице официального сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU