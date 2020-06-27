Тюменцы представили творческие работы на конкурсе «Калининград – янтарный берег-2020»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:41:25+03:00

Жюри оценили работы о 75-летии Победы во второй мировой войне и штурме Кенигсберга

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Поэзия, малая проза, авторская песня, журналистика, литературные переводы, художник, ролики – это семь номинаций международного конкурса писателей, художников, бардов и журналистов «Калининград - янтарный берег-2020», в котором приняли участие тюменцы. Они высылали свои работы в течение четырех месяцев, теперь же жюри подвело итоги.

Конкурс стартовал 16 февраля 2020 года, результаты огласили 24 июня. В этом году проект посвятили 75-летию Победы во второй мировой войне и штурму Кенигсберга, сообщает «Тюменская область сегодня».

Свои таланты на конкурсе представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Омска, Челябинска и других городов России. Как сообщили организаторы, было много интересных и сильных произведений. На суд жюри поступило более 300 работ от 84 авторов, причем среди них есть и несовершеннолетние писатели.

ИСТОЧНИК KP.RU