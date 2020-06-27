Голосовать важно, считают тюменцы

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:26:21+03:00

Избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00. Фото: Ирина Ромашкина

Жители региона выделяют важные для себя поправки в Конституции РФ

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Поправки в основной документ страны о развитии и поддержке детей, а также о поддержке НКО и волонтеров считает одним из важных заместитель руководителя благотворительного фонда «Траектория Надежды» Евгений Клиновой. Тюменец пояснил, почему выделил 67-ую статью.

– Голосовать важно, это право каждого гражданина. Таким образом мы можем участвовать в настоящем и будущем нашего государства. Из поправок в Конституцию России, хотя они все актуальны, я бы выделил для себя 67-ю статью, где говорится о развитии и поддержке детей, так как дети – наше будущее. Также отмечу поддержку НКО и волонтеров, – высказался Клиновой.

Он убежден, что добровольческую работу нужно развивать и поддерживать. В сегодняшнее непростое время мировой пандемии волонтеры показали себя в деле, помогая пожилым людям, находящимся в зоне риска.

Тюменец отметил, что на избирательном участке хорошо организован процесс: все доброжелательны, предприняты необходимые меры защиты.

– Проверка температуры, обработка рук, одноразовые перчатки, маски и прочее. Кстати, очередей не наблюдается – люди держат социальную дистанцию, соблюдая разметки, – сказал он.

Напомним, избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU