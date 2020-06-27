2020-06-27T15:26:21+03:00
Общество

Голосовать важно, считают тюменцы

Жители региона выделяют важные для себя поправки в Конституции РФ
Лина Орлова
Поделиться:
Избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.Избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.Фото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Поправки в основной документ страны о развитии и поддержке детей, а также о поддержке НКО и волонтеров считает одним из важных заместитель руководителя благотворительного фонда «Траектория Надежды» Евгений Клиновой. Тюменец пояснил, почему выделил 67-ую статью.

– Голосовать важно, это право каждого гражданина. Таким образом мы можем участвовать в настоящем и будущем нашего государства. Из поправок в Конституцию России, хотя они все актуальны, я бы выделил для себя 67-ю статью, где говорится о развитии и поддержке детей, так как дети – наше будущее. Также отмечу поддержку НКО и волонтеров, – высказался Клиновой.

Он убежден, что добровольческую работу нужно развивать и поддерживать. В сегодняшнее непростое время мировой пандемии волонтеры показали себя в деле, помогая пожилым людям, находящимся в зоне риска.

Тюменец отметил, что на избирательном участке хорошо организован процесс: все доброжелательны, предприняты необходимые меры защиты.

– Проверка температуры, обработка рук, одноразовые перчатки, маски и прочее. Кстати, очередей не наблюдается – люди держат социальную дистанцию, соблюдая разметки, – сказал он.

Напомним, избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Знакомьтесь с Лексусом»: в Тюмени стартовал фестиваль домашних животных
Тюменцы представили творческие работы на конкурсе «Калининград – янтарный берег-2020»
Голосовать важно, считают тюменцы
27 июня – День молодежи в России. В этом году празднику 62 года
Патриот должен проголосовать, считает тюменец Антон Клецко
Visit Tyumen прорабатывает новые маршруты для туристов
«Мне не все равно»: тюменцев призывают принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
Купаться запрещено! Роспотребнадзор проверяет пляжи и базы отдыха
«Я выразил свою точку зрения»: тюменцы посвящают выходной день голосованию
Тюменские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Дебют»
Тюменцы активно проявляют гражданскую позицию, наблюдала горожанка Татьяна Филина
«Осторожно, мошенники!»: тюменцам звонят лжеоператоры викторины «Время Побед»
Об уличном фестивале «Морфология улиц» тюменцы рассказывают в соцсетях
День города в онлайне отмечают ялуторовчане
В Тюменском районе пополнится банк вакансий