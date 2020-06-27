27 июня – день молодежи в России. В этом году празднику 62 года

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:56:20+03:00

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Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, учёные, скоро будут определять пути развития государства.

Мы спросили у тюменцев: «Что позволяет чувствовать себя молодым?»

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»:

– Думаю, что все согласны с известной фразой "Молодость - это состояние души". Только от нас самих зависит на сколько лет мы себя чувствуем - и в 20, и в 80. И ключевым здесь является все новое, что мы открываем для себя. Стремление узнавать что-то, получать новые эмоции, впечатления, открывать для себя неизведанные места и находить новые увлечения, интересоваться последними разработками в разных сферах жизни. Все это позволяет нам двигаться вперед, развиваться и чувствовать себя молодыми в любом возрасте!

Алексей Кондрахин, Руководитель лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела»:

– Нет ничего более молодящего общения с молодежью. Их энергия, острый ум, любопытство, открытость новому - это всегда восхищает и позволяет держать себя в тонусе. Путешествия, выход из зоны комфорта и познание мира тоже добавляют молодёжного драйва и не дают разуму закостенеть и превратиться в ворчливого олда.

Анастасия Протыняк, частный кондитер:

– Друзья и дети позволяют оставаться молодой, бодрой, активной.

Сергей Скипин, IT-специалист:

– Прежде всего молодость - это восприятие окружающей действительности! Когда ты идешь по улице и вызывающе-одетый подросток не заставляет тебя брюзжать, а рождает желание сказать: "Вау, чувак, ты крут!". Молодость - это легкость, это свобода! Пока ты не потерял ее прекрасный ветер в душе, ты всегда останешься молодым!

Анастасия Дробышева, дизайнер интерьера:

– Молодость - она в душе, хорошем настроении и интересной жизни. Когда я общаюсь с друзьями, мы общаемся и смеёмся - это делает меня счастливой. Поездки, новые впечатления и интересные места дают заряд бодрости. Радость жизни в мелочах создают элексир молодости.

Александр Уграк, программист систем безопасности:

– Меня заряжают энергией люди вокруг меня. А я, в свою очередь, согреваю своим теплом их. Так и получается, что ощущение молодости, как калейдоскоп, появляется из отражения солнечного света между бесчисленно многими зеркалами-людьми.

Эльнур Байрамов, стоматолог-хирург семейной стоматологии «Доктор Альубс»:

– Молодость - самое прекрасное и чистое время жизни. Чистое, как весенний ручей или неуловимый горный ветер. Прекрасное, как день, отдающий свои последние вздохи ночи, в виде горящего заката над океаном. Время, когда все кажется возможным, мечты только обретают свои очертания, а надежды переполняют душу. Время свободы, и все новых, и новых приключений. Время ошибок, учась на которых мы становимся настоящими личностями. Время, когда кажется будто само время подвластно нам.

Татьяна Саулина, специалист контент-центра:

– Чтобы чувствовать себя молодым, нужно делать то, что тебе нравится. Чтобы ты каждый день горел, хотел заниматься любимым делом, и просыпался уже бодрым, на подъеме, просто потому что ты любишь жизнь и свое дело!

Степан, авиационный инженер:

– Чувствую молодость, когда после работы хочется движа, который зачастую связан с выходом из зоны комфорта. Чувствую молодость, когда появляется желание дурачиться, не обращая внимания на прохожих, придумывать новые эксперименты и вызовы жизни.

Сергей Семёнов, студент:

– Молодость - это ощущение что все ещё впереди!

ИСТОЧНИК KP.RU