«Мне не все равно»: тюменцев призывают принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:41:32+03:00

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Каждый человек обязан высказать свое отношение к поправкам в главный документ страны, сегодня нельзя оставаться равнодушными, считает известный в Тюменской области фотограф, директор «Тюменского дома фотографий» Сергей Фирцев. Сам он пришел на свой избирательный участок в школе № 92. Здесь, как и на других площадках голосования, с самого утра заметно много горожан.

– Мне не всё равно. И людям, которые живут в этом городе, в этой стране тоже должно быть не всё равно. Ведь, равнодушие – это самый злейший враг всего созидательного и настоящего, – убежден Фирцев.

Он считает, что высказать свое мнение о поправках в Конституцию РФ – право каждого россиянина. И это является обязанностью граждан.

– Когда зачастую мы апеллируем к государству, утверждая, что нарушаются наши права, требуем что-либо от него, давайте сначала обратимся к себе. Соблюдаем ли мы свои обязанности? Сегодня государство обратилось к нам для того, чтобы мы выразили свое мнение. Нужно, чтобы каждый из нас выразил его, – поделился мнением Сергей Фирцев.

По его словам, на избирательных участках приняты беспрецедентные меры безопасности. Наблюдательный тюменец отметил, что на входе посетитель проходит через коврик, пропитанный дезинфектором. Затем ему измеряют температуру тела бесконтактным телевизором, обрабатывают руки дезинфицирующим аэрозолем, выдают маски и перчатки. На входе тюменцам раздают одноразовые ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU