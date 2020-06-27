2020-06-27T13:38:19+03:00
Общество

Купаться запрещено! Роспотребнадзор проверяет пляжи и базы отдыха

Пляжи и базы отдыха откроются на третьем этапе снятия ограничений
Лина Орлова
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Посещение загородных баз отдыха и мест купания все еще под запретом. Фото: pixabay.comПосещение загородных баз отдыха и мест купания все еще под запретом. Фото: pixabay.com
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Посещение загородных баз отдыха и мест купания все еще под запретом. Работа пляжей и баз отдыха возобновится только при переходе на третий этап снятия ограничений, сообщает «АиФ – Западная Сибирь» со ссылкой на оперштаб Тюменской области.

И все же места притяжения горожан готовят к открытию. В частности, сотрудники Роспотребнадзора и ГИМС проверяют пляжи. Уже проверили на соответствие нормам четыре пляжа на базе отдыха «Верхний бор», на пруду Лесном и водоем в санатории «Сибирь».

Инспекторы обращают внимание на уклон дна, чтобы он был равномерным и без ям, обрывов. Берег должен быть чистым, без мусора, в воде должны быть буйки. Зона для купания обязательно должна быть разделена на детскую и взрослую, а еще пляж должен быть оборудован спасательными кругами, вышкой, стендами с информацией. У воды обязательно должен дежурить спасатель, готовый оказать помощь в любую минуту. Новое правило 2020 года в связи с пандемией: организаторы отдыха должны нанести разметку на пляже, помогающую сохранить социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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