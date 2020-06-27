«Я выразил свою точку зрения»: тюменцы посвящают выходной день голосованию

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:35:45+03:00

"Если поправки будут приняты, мы будем опираться на Конституцию в своей работе", - заявил общественник Фото: Ирина Ромашкина

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Работающие в будни тюменцы начали свои выходные с посещения избирательного участка, чтобы высказать свое отношение к поправкам в Конституции России. Утром 27 июня на площадках голосования было оживленно, отметил очевидец Михаил Мельцер.

На участках доброжелательная атмосфера, члены избиркома грамотно работают, процесс понятен и прозрачен, рассказал председатель совета тюменского регионального общественного движения «Альянс социально ориентированных НКО» Михаил Мельцер. Он тоже пришел на голосование в субботнее утро и удивился, что на участок пришло много молодежи.

– Так как я занимаюсь общественной работой, то большая часть моих знакомых – участники различных социальных проектов, благотворительных и прочих организаций, люди активные, и участие в таком волеизъявлении для них является внутренней необходимостью. Кроме того, целый ряд поправок интересует нас как общественников – это и закрепление волонтерства как понятия, и то, что государство будет поддерживать некоммерческий сектор. Если поправки будут приняты, мы будем опираться на Конституцию в своей работе, – заявил общественник.

Социальный блок поправок стал одним из самых весомых, а потому самым обсуждаемым. Михаил порадовался тому, что в зрелом возрасте ему представилась возможность выразить свою гражданскую позицию об основном документе страны.

– Меня всегда огорчало, что в силу возраста я не мог в свое время принять участие в голосовании по принятию первой нашей Конституции РФ. Теперь я с гордостью могу говорить, что имею отношение к Основному закону нашей страны. Да, я выразил свою точку зрения. Я не просто гражданин, я гражданин, поучаствовавший в создании матрицы, по которой мы будем жить дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU