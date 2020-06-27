Тюменские вокалисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Дебют»

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:33:15+03:00

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Профессиональное жюри из Москвы оценили юных талантливых тюменцев – участников международного фестиваля «Птица удачи». Результаты конкурса объявили 24 июня, сообщает «Тюменская область сегодня».

Участие в номинации «Эстрадный вокал» приняли четыре тюменца. Ярослава Геер жюри похвалило за энергетическую подачу, красивый тембр и мощную артистическую харизму, ему рекомендовали развивать вокальные способности. Артистичностью, самобытностью, чистой интонацией и звонким голосом поразила судей Полина Стратонова. Оба участника стали лауреатами первой степени и получили памятные кубки конкурса-фестиваля.

Дипломами лауреатов третьей степени удостоены Мария Притчина и Яна Богапова. Жюри отметило их музыкальность, тембр и энергетическую подачу.

– Рекомендации московского жюри и разбор выступлений очень полезны для дальнейшей работы и творчества юных вокалистов. Мы очень рады, что «Птица удачи» принесла ребятам высокую победу, которая вдохновляет на новый творческий взлет, – подчеркнула педагог студии «Дебют» Светлана Серебрякова.

ИСТОЧНИК KP.RU