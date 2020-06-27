Тюменцы активно проявляют гражданскую позицию, наблюдала горожанка Татьяна Филина

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени активно проявляют гражданскую позицию. Идет третий день голосования по поправкам в Конституции РФ, и тюменцы приходят на участки, чтобы высказать свою позицию.

Одна из проголосовавших – многодетная мама, председатель автономной некоммерческой организации «Центр поддержки семей «Помощь рядом» Татьяна Филина, работает в избиркоме. По ее словам, двухдневное дежурство с 08.00 для 20.00 показало, что тюменцы активно идут голосовать. В свой выходной Татьяна проголосовала на своем избирательном участке № 1941 в поселке Московский.

– По поправкам я только за. Особенно мне близка тема НКО и волонтеров. Выделяю ценность семьи, так как я работаю с семьями. Поправка очень важная. Я хочу, чтобы мои дети знали и уважали старшее поколение, – поделилась мнением тюменка.

Каждому голосующему выдается индивидуальный набор: шариковая ручка, перчатки и маска. На столах и на входе в залы стоят обеззараживающие средства. Посетители участков могут воспользоваться антисептиками, установленными в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU