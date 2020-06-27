«Осторожно, мошенники!»: тюменцам звонят лжеоператоры викторины «Время Побед»
Четыре жителя Тюмени обратились в благотворительный фонд развития города с жалобой о том, что им звонят люди, которые представляются операторами викторины «Время Побед» и предлагают ответить на вопросы. Организаторы мероприятия отрицают эти действия.
Пожилым людям звонят с телефона 638-551 и предлагают ответить на несколько вопросов, после ответа на которые якобы можно получить подарок, сообщает Благотворительный фонд развития Тюмени.
– Мы не звоним гражданам ни в каком случае. Для того чтобы принять участие в викторине, тюменцы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны сами позвонить по телефону 8-800-234-22-22, – пояснила финансовый директор благотворительного фонда Лариса Зубкова.
Она подчеркнула, что о подозрительных звонках уже сообщили в правоохранительные органы, идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU