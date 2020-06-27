В Тюменском районе пополнится банк вакансий

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:12:10+03:00

Центр занятости намерен снизить коэффициент напряженности на рынке труда за счет работы с местными предприятиями. Фото: pixabay.com

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В Тюменском районе намерены увеличить банк вакансий. Так будут решать вопросы занятости населения, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Ситуацию на рынке труда специалисты обсуждали на очередном заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики. По словам директора Центра занятости населения тюменской агломерации Ирины Микрюковой, с начала года по 22 июня в районный центр занятости обратилось более 4,1 тысяч человек. За это время специалисты трудоустроили 778 человек. 2834 жителей остаются без работы.

Центр занятости намерен снизить коэффициент напряженности на рынке труда за счет работы с местными предприятиями. Например, 465 вакантных мест сегодня предлагают компании АПК, временное трудоустройство на сезон полевых работ готовы дать 76 тюменцам. На постоянной основе ищет сотрудников птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер»: только на последней неделе компания предложила 53 рабочих места.

Промышленники района предлагают 274 вакансии, это такие предприятия как «Сибжилстрой», «Тюменьнеруд», заводы «ВЗКСМ», «ВЗКГ», «Стеклотех».

Кроме того, помощь в трудоустройстве предлагают администрации муниципалитетов. Например, в Богандинском для безработных организуют временные общественные рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU