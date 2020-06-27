2020-06-27T07:47:45+03:00
Общество

«Время Побед» продолжается: тюменцев ждут за подарками

Народная викторина «Время Побед» набирает обороты
Лина Орлова
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Участниками викторины могут стать все желающие с тюменской пропискойУчастниками викторины могут стать все желающие с тюменской пропискойФото: Ирина Ромашкина
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В Тюмени стартовал третий день народной викторины «Время Побед». Сегодня, 27 июня, в 8:30 открылись 179 центров фестиваля.

Тюменцев приглашают стать участниками увлекательной интеллектуальной викторины. Ответив верно на вопрос, участники могут стать обладателями сладкого подарка, бытовой техники, а может быть и квартиры. Первые счастливчики уже радуются своим подаркам.

На первом этапе викторины на участках фестиваля вопросы не очень сложные: о Конституции РФ, истории Великой Отечественной войны и родном крае. Все победители первого этапа проходят во второй. На нем вопросы уже сложнее, однако и призы того стоят – тюменцы выигрывают квартиры и машины.

Квартире в новостройке уже радуется тюменец Евгений, он стал победителем второго этапа второго дня народной викторины. Первый вопрос был прост: нужно было назвать средство защиты солдата от пуль. А на втором этапе в прямом эфире его спросили: кто из партизан стал первым почетным гражданином Витебска? Правильный ответ «Минай Шмырев» принес ему ключи от новой квартиры. От такой радостной неожиданности победитель немало растерялся.

– Я в шоке, приятном! Не могу даже подобрать слова, – говорил он.

Участниками викторины могут стать все желающие с тюменской пропиской. Тюменцы старше 65 лет могут попробовать свои силы по телефону 8-800-234-22-22. Организатор мероприятия – Благотворительный фонд развития города Тюмени.

– Приглашаю всех проверить свои знания в истории и получить приятный подарок, – пригласила представитель организаторов фестиваля, финансовый директор благотворительного Фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

По ее словам, подарков еще предостаточно, участки фестиваля открыты до 1 июля с 8:30 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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