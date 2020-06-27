Палаточный лагерь «Патриот» Упоровского района готовится принять курсантов

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:38:08+03:00

В лагере стало больше палаток для проживания курсантов и юнармейцев. Фото из группы «ЮНАРМИЯ» | Тюменская область "ВКонтакте"

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Молодежь Упоровского района пройдет военную подготовку в военно-спортивном палаточном лагере «Патриот». Слушателями добровольной подготовки станут 160 юнармейцев, сообщает информагентство «Тюменская линия».

Предполагается, что две профильные смены примут учащихся с конца июля. Подготовку лагеря уже начали, они продиктованы режимом повышенной готовности, действующим в регионе. Об этом рассказал директор Упоровского центра реализации молодежных программ Алексей Пахомов. Так, в здании столовой заменили полы, потолочную обрешетку и саму кровлю. Старые деревянные помещения душевых снесли и установили новые из профлистов.

– В каждой душевой для юношей и девушек одновременно могут проводить гигиенические процедуры по десять человек. Еще одним важным изменением стало подведение водопровода от ближайшего села Пятково, – пояснил Пахомов.

В лагере стало больше палаток для проживания курсантов и юнармейцев, количество проживающих в каждой палатке сократили вдвое. В частности, в лагере установили пять палаток армейского образца, в трех разместятся по 20 человек, в двух – по десять.

Подготовку палаточного лагеря завершат к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU