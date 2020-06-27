Палаточный лагерь «Патриот» Упоровского района готовится принять курсантов
Молодежь Упоровского района пройдет военную подготовку в военно-спортивном палаточном лагере «Патриот». Слушателями добровольной подготовки станут 160 юнармейцев, сообщает информагентство «Тюменская линия».
Предполагается, что две профильные смены примут учащихся с конца июля. Подготовку лагеря уже начали, они продиктованы режимом повышенной готовности, действующим в регионе. Об этом рассказал директор Упоровского центра реализации молодежных программ Алексей Пахомов. Так, в здании столовой заменили полы, потолочную обрешетку и саму кровлю. Старые деревянные помещения душевых снесли и установили новые из профлистов.
– В каждой душевой для юношей и девушек одновременно могут проводить гигиенические процедуры по десять человек. Еще одним важным изменением стало подведение водопровода от ближайшего села Пятково, – пояснил Пахомов.
В лагере стало больше палаток для проживания курсантов и юнармейцев, количество проживающих в каждой палатке сократили вдвое. В частности, в лагере установили пять палаток армейского образца, в трех разместятся по 20 человек, в двух – по десять.
Подготовку палаточного лагеря завершат к концу июня.
ИСТОЧНИК KP.RU