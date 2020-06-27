Погода на 27 июня в Тюмени: пасмурная и ветреная суббота
Сегодня, 27 июня, с утра в Тюмени солнечно, +10 градусов. Однако позже погода немного испортится.
Выходные начнутся с пасмурной субботы. Сегодня ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра будут достигать до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +14… +19 градусов, ночью синоптики обещают +3… +8 градусов.
Однако никакая погода не помешает отметить свой праздник виновникам события – по традиции в последнюю субботу июня в России празднуют День молодежи. Кроме того, сегодня – День изобретателя и рационализатора в России, а также Всемирный день рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU