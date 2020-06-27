Для тюменцев проведут первый онлайн-квиз на английском языке

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:01:28+03:00

К эфиру могут подключиться все желающие

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Первый онлайн-квиз на английском языке пройдёт 30 июня, начало в 20:00. Все вопросы будут будут посвящены культуре и истории англоязычных стран. Участие в квизе бесплатное.

Трансляция игры будет доступна в группе Интеллектуального движения Тюменской области «ВКонтакте». К эфиру могут подключиться все желающие. В 20:00 ведущий расскажет о правилах викторины и даст старт игры на платформе myquiz.ru. Вопросы для викторины подготовила студентка Школы перспективных исследований Юлия Хабибулина.

– В Тюмени много активной молодёжи, знающих английский язык. Это отличная возможность проверить свои знания и навыки. А всем иностранным студентам, проживающим в Тюмени, данная викторина позволит с пользой провести вечер, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

ИСТОЧНИК KP.RU