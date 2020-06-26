В Тюменской области запланированы мероприятия для IT-специалистов

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Большое внимание в Тюменской области уделяется формированию пласта новых IT-специалистов, в рамках развития цифровой экономики. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, один из самых эффективных инструментов – специальные соревнования и конкурсы, где юные инженеры могут освоить цифровые навыки и проявить себя. В Тюменской области такие мероприятия проводят каждый год на постоянной основе.

Одно из главных событий – областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, который проводится с 2015 года. Каждый год организаторы принимают более 100 заявок. До финала соревнований организаторы отбирают около 40 работ, которые участники очно представляют экспертной комиссии. На чемпионат можно заявиться в одну из номинаций – «Робототехника», «Программирование» и многие другие. Принять участие в состязаниях могут дети и молодёжь от 7 до 23 лет. Заявки на чемпионат будут принимать уже в ближайшее время. Правда, пока не известно, как он пройдёт – очно или заочно: всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

В другом конкурсе («Моя IT-идея») тоже можно принять участие, даже без разработанного приложения и робототехнического устройства. На конкурс принимают заявки с описанием прогрессивных, даже фантастических, идей, которые связаны с компьютерной техникой, программным обеспечением, искусственным интеллектом и т.д. В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 14 лет.

Соревнования в IT-сфере организует Центр робототехники и АСУ Тюменской области (подведомственное учреждение департамента информатизации региона). Организаторы надеются, что осенью все конкурсы пройдут в привычном очном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU