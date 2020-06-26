В Тюмени появилось 80 новых рабочих мест благодаря открытию сервисного центра по ремонту банкоматов

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:08:51+03:00

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Ровно 80 рабочих мест было создано в результате открытия сервисного центра по ремонту и обслуживания POS-терминального оборудования компании Ingenico (Франция) в Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это предприятие – мировой лидер по производству POS-терминалов и банкоматов Nautilus Hyosung (Республика Корея) в Тюмени.

Открытие Сервисного центра в Тюменской области – знаковое событие для банковского сектора региона. Центр предоставит жителям полный спектр услуг по обслуживанию оборудования и ремонту любой сложности с соблюдением высоких норм и требований производителей. При этом часть новых рабочих мест создали специально для людей-инвалидов. Каждое рабочее место оснастили в соответствии с правилами техники безопасности и по стандартам зарубежных компаний Ingenico (Франция) и Nautilus Hyosung (Республика Корея).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что новый придорожный сервис совсем скоро откроется в Голышмановском муниципальном районе, неподалёку от села Усть-Ламенка автодороги Тюмень – Омск. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он будет включать в себя гостиницу на 18 одноместных и двухместных номеров, кафе на 86 посадочных мест, магазин, СТО и автостоянку для легковых и грузовых автомобилей. А ещё здесь можно будет принять душ и сдать вещи в прачечную.

ИСТОЧНИК KP.RU