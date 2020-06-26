2020-06-26T19:56:17+03:00
Общество

В Тюменской области наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Всего было подано 45 заявок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года»В Тюменской области наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
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Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года», которые представляют Тюмень и Тюменский район, состоялось в региональном центре «Семья». Как сообщает департамент социального развития Тюменской области со ссылкой на заведующую агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних центра «Семья» Евгению Мунаеву, победителей наградят в муниципальных образованиях, в которых они проживают, в течение июля 2020.

- В этом году семьи, несмотря на все сложности, активно участвовали в конкурсе, было подано 45 заявок со всех территорий Тюменской области. Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для рассмотрения комиссией и участия во Всероссийском этапе конкурса. Надеемся, что в этом году наши семьи снова войдут в число лидеров, - отметила Евгения Мунаева.

Итоги Всероссийского конкурса подведут осенью. Лучшие семьи со всей России, которые впишут свою историю в Национальную книгу-летопись, пригласят в Москву на церемонию награждения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Всероссийский конкурс «Семья года» проводится по инициативе «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Координаторами Тюменского регионального этапа являются департамент социального развития Тюменской области и региональный центр «Семья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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