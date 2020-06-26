Стоматологи рассказали тюменцам, как правильно выбрать зубную щетку

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:01:49+03:00

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Мы можем забыть про кофе с утра, но никогда не забываем почистить зубы. Эта ежедневная процедура помогает сохранить улыбку здоровой, а дыхание свежим. У каждого дома есть личная зубная щетка, которая сегодня празднует день рождения.

Мы практически никогда не задумываемся, как на свет появилась такая привычная для нас вещь. Первая зубная щетка была придумала в 1498 году в Китае. А на территории Руси первые подобия зубных щеток появились при Иване Грозном и носили название «метла для зубов». Промышленное производство было налажено в 1780 году в Англии именно 26 июня.

Стоматологи поделились с тюменцами о том, как правильно выбрать зубную щетку.

- Зубную щетку нужно выбирать с умом, ведь ей мы пользуемся ежедневно. И первый параметр, на который стоит обратить внимание – жесткость.Всего выделяют 5 видов: очень мягкая (sensitive), мягкая (soft), средняя (medium), жесткая (hard) и очень жесткая (extra-hard)», - поделилась Галина Валерьевна Бурдиян, врач-стоматолог терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус». - Очень мягкая: детям и взрослым с заболеваниями десен и твердых тканей зубов. Мягкая: пациентам с кровоточивостью десен, беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом.Средняя: большинству людей со здоровой полостью рта. Жесткая: курильщикам и кофеманам. Очень жесткая: тем, кто носит полные съемные протезы или брекеты. У каждой категории есть свои оговорки, поэтому мы рекомендуем предварительно проконсультироваться с вашим врачом. Он поможет вам подобрать наилучший вариант для ваших зубов».

Согласно статистике, 24% людей обмениваются щетками со своими половинками. У 18% людей есть привычка делиться щеткой с детьми. И только представьте: 7% людей обмениваются щетками с друзьями. А недавний опрос показал, что 6% людей согласились бы дать свою зубную щетку знаменитости.

- Да, статистика шокирующая, важно, чтобы у каждого была личная зубная щекта! Что касается формы - предпочтительны щетки с небольшими головками, поскольку с их помощью легче добраться до всех участков полости рта, включая труднодоступные моляры. Не забывайте, что зубную щетку следует менять тогда, когда станет заметен ее износ или каждые три месяца, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше. Также очень важно менять зубную щетку после того, как вы переболели простудой, потому что на щетинках могут накопиться патогены, которые могут вызвать повторную инфекцию, - посоветовала Катерина Владимировна Тягунова, врач-стоматолог терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус».

За щеткой необходимо ухаживать: после чистки необходимо промыть щетку водой и оставить сушиться в вертикальном положении. Некоторые предпочитают надевать на щетку защитный чехол, однако такая привычка приносит больше вреда, чем пользы. Поскольку внутри сохраняется высокая влажность, являющаяся благоприятной средой для роста бактерий.

- У старшей дочери стоят брекеты и ее набор зубных щеток и различных приспособлений очень обширный. Все они, естественно, были подобраны при помощи доктора. У всех остальных членов семьи средства ухода подобраны с учетом рекомендаций лечащих врачей. Младшая дочь, из предложенных мной вариантов, уже выбирает ту щетку, на которой ей больше картинка нравится, - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».