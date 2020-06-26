2020-06-26T15:50:52+03:00
Общество

Тюмень повторно обработают против клещей в августе

Процедуры согласованы с местным центром гигиены и эпидемиологии
Вадим Бегун
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Тюмень повторно обработают против клещей в августе. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюмень повторно обработают против клещей в августе. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В августе в Тюмени проведут второй этап противоклещевых обработок. Мероприятие пройдет по согласованию местным Центром гигиены и эпидемиологии.

Городские парки и скверы на территории 1369 гектаров обрабатывали против клещей с 20 апреля по 10 мая. Все необходимые экспертизы качества и повторные обработки были проведены в срок.

– Значительное число присасываний клещей регистрируется на приусадебных участках, на территориях дачных кооперативов, садовых обществ, коттеджных поселков, фермерских хозяйств, а также придомовых территориях, – отметила председатель комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ольга Андреева.

Она напомнила, что с 2019 года местные власти поддерживает садоводство и огородничество предоставлением субсидий за счет городского бюджета на возмещение затрат по акарицидной обработке территорий общего пользования. Она выплачивается тем СНТ, которые работали с подрядчиком, имеющим лицензию на осуществление этого вида деятельности, лицензированные препараты, и провели экспертизу качества выполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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