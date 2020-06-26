Тюменские депутаты приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:32:39+03:00

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Депутаты Тюменской городской думы Иван Романчук и Николай Руссу пришли на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Они призвали всех жителей региона последовать их примеру.

– Такой шанс выпадает, пожалуй, только один раз в жизни. Основной закон страны определяет конституционный строй и положение граждан в нашем государстве, а также все основные права и свободы человека. Считаю общероссийское голосование по поправкам в Конституцию поистине историческим событием, ведь, участвуя в нем, мы предопределяем судьбу нашего государства, – заявил временно исполняющий обязанности ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Депутат отметил, что одной из важнейших поправок является закрепление научно-технического прогресса и поддержку ученых: Россия всегда ими славилась.

Его коллега Николай Руссу также призвал тюменцев высказать свою позицию по поправкам в Основной закон РФ, ведь «нам предоставлена возможность высказать свое мнение по такому важнейшему вопросу».

Фото - правительство Тюменской области.

– Многие считают, что от голоса одного человека ничего не зависит, но это совершенно не верно. Скажите свое слово, именно так вы можете участвовать в жизни страны, – сказал Руссу.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Всего в Тюменской области работает 1097 избирательных участков, из них 1088 – постоянные, они открыты с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU