2020-06-26T14:42:52+03:00
Происшествия

В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве

Мужчина признал свою вину
Вадим Бегун
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В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве. Фото - СК по Тюменской области.В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве. Фото - СК по Тюменской области.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главного инженера жилищно-эксплуатационных предприятий одного из муниципальных образований Тюменского района. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

С октября 2017 по август 2019 года обвиняемый изготовил девять поддельных актов о выполнении токарных и сварочных работ лицами, которые эти работы не производили и не знали о них. После этого он предоставил акты бухгалтеру, сказав, что работы уже выполнены и необходимо составить договоры подряда.

– Далее мужчина получил деньги в кассе и потратил на свои нужды. Таким образом, злоумышленник похитил деньги на сумму около 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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