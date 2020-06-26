В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главного инженера жилищно-эксплуатационных предприятий одного из муниципальных образований Тюменского района. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
С октября 2017 по август 2019 года обвиняемый изготовил девять поддельных актов о выполнении токарных и сварочных работ лицами, которые эти работы не производили и не знали о них. После этого он предоставил акты бухгалтеру, сказав, что работы уже выполнены и необходимо составить договоры подряда.
– Далее мужчина получил деньги в кассе и потратил на свои нужды. Таким образом, злоумышленник похитил деньги на сумму около 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU