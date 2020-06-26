2020-06-26T14:33:52+03:00
Происшествия

Пара из соседнего региона организовала в Тюмени нарколабораторию

О незаконной деятельности узнали полицейские
Вадим Бегун
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Пара из соседнего региона организовала в Тюмени нарколабораторию.Пара из соседнего региона организовала в Тюмени нарколабораторию.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Курганской области, которые нелегально проживали в областном центре. Пару обвиняют в незаконном производстве наркотиков.

В феврале 2019 года жительницу соседнего региона осудил тюменский суд за покушение на приобретение наркотиков к шести месяцам тюрьмы условно. Весной наркоделец через интернет предложил ей производить мефедрон и меткатинон на продажу. Девушка согласилась и привлекла к производству наркотиков знакомого.

– Они получили необходимое оборудование и химические реагенты, которые им направил наркоделец, и арендовали частный дом в Тюменском районе. О противоправной деятельности курганцев позже стало известно правоохранительным органам, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В июле 2019 года злоумышленники с партией произведенных синтетических наркотиков поехали из нарколаборатории на съемную квартиру, по дороге их задержали. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Криминальной паре грозит тюремное заключение от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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