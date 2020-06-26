2020-06-26T13:51:55+03:00
Происшествия

Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке.Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке.Фото: Ольга Крыльцова
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На Московском тракте в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Инцидент случился на парковке жилого комплекса «Плеханово».

– Автомобиль ВАЗ 2107 сбил 15-летнего юношу, который шел через пустую парковку. У 18-летнего водителя нет прав, он еще учится в автошколе, а машину приобрел пару дней назад, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что подросток получил травму ноги. Предварительно, парня госпитализировали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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