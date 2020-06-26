2020-06-26T13:43:13+03:00
Общество

В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест

Победители получат отличные призы от партнера
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест. Фото - организаторы.В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест. Фото - организаторы.
Изменить размер текста:

После смягчения ограничений, введенных из-за эпидобстановки в стране, хочется немного отвлечься от грустных мыслей, а заодно отметить предстоящий День молодежи. Тюменцам предлагают сделать это безопасно и весело: поучаствовать в игре для тех, кто за рулем, «Молодежь рулит».

Автоквест пройдет уже в эту субботу, 27 июня, в границах города. Каждая команда будет находиться исключительно в своей машине или возле нее, а контакты с окружающими будут ограничены. Кроме того, обязательным условием является наличие индивидуальных средств защиты – масок, на каждого участника. Поэтому беспокоиться о безопасности не придется.

Победителей ждут отличные призы от генерального партнера автоквеста – мясного бренда «Ишимский». Главный приз – коттедж на компанию на популярной базе отдыха (можно будет воспользоваться после снятия ограничений в городе) и 10 кг мясной продукции.

Подробная информация и регистрация на участие в автоквесте – по этой ссылке.

Стоп приема заявоксегодня в 18.00. Заявки, поступившие после 18.00 26 июня, не рассматриваются.

Генеральный партнер автоквеста: мясной бренд «Ишимский»

Логотип - мясной бренд "Ишимский".

Логотип - мясной бренд "Ишимский".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке
В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест
Тюменцам расскажут о пользе остеопатии на онлайн-конференции
Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе
Как тюменцам выиграть квартиру в викторине «Время Побед»?
Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками
В тюменские ТРЦ не будут пускать детей
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 июня 2020: очередной прирост заболевших
В тюменском Рощино побили женщину-полицейского
В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения
Школу в Европейском микрорайоне Тюмени сдадут почти на год раньше
Тюменцы показывают высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
В Тюмени с многомиллионной скидкой продадут здание банкрота
Ольга Загвязинская заявила о важности выразить свое мнение по поправкам в Конституцию
Когда в Тюмени потеплеет?
Тюменцы нашли большую свалку в самом экологичном районе города
Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области
Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду
В Аромашево знакомый побил сельчанку металлическим ковшом
Тоболячка порезала экс-супруга, проживающего с ней в одной квартире
На улице Калинина в Тюмени отключат светофоры
Погода на 26 июня в Тюмени: сегодня без осадков
Тюменец выиграл квартиру на фестивале «Время Побед»
В Тюменской области продолжается реализация региональных жилищных программ
В Уватском районе появился новый «автомобильный» инвестпроект
Тюменская область – в лидерах по тестированию населения на коронавирус
Правительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климат
В Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест