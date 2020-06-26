26 Июнь 2020 2020-06-26T13:43:13+03:00

В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест. Фото - организаторы.

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После смягчения ограничений, введенных из-за эпидобстановки в стране, хочется немного отвлечься от грустных мыслей, а заодно отметить предстоящий День молодежи. Тюменцам предлагают сделать это безопасно и весело: поучаствовать в игре для тех, кто за рулем, «Молодежь рулит».

Автоквест пройдет уже в эту субботу, 27 июня, в границах города. Каждая команда будет находиться исключительно в своей машине или возле нее, а контакты с окружающими будут ограничены. Кроме того, обязательным условием является наличие индивидуальных средств защиты – масок, на каждого участника. Поэтому беспокоиться о безопасности не придется.

Победителей ждут отличные призы от генерального партнера автоквеста – мясного бренда «Ишимский». Главный приз – коттедж на компанию на популярной базе отдыха (можно будет воспользоваться после снятия ограничений в городе) и 10 кг мясной продукции.

Подробная информация и регистрация на участие в автоквесте – по этой ссылке.

Стоп приема заявок – сегодня в 18.00. Заявки, поступившие после 18.00 26 июня, не рассматриваются.

Генеральный партнер автоквеста: мясной бренд «Ишимский»