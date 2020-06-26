26 Июнь 2020 2020-06-26T13:47:44+03:00

Тюменцам расскажут о пользе остеопатии на онлайн-конференции

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30 июня 2020 года состоится онлайн-конференция на тему «Остеопатическая помощь взрослым и детям».

Что такое остеопатия, почему она полезна и новорожденным, и беременным?

В чем заключается работа врача остеопата?

Как отличить настоящего врача остеопата от многих других?

Что делать, если «переклинило» спину, болит голова или защемило шею?

На ваши вопросы ответит кандидат медицинских наук, врач-остеопат Аптекарь Игорь Александрович, директор Тюменского института мануальной медицины и Тюменского института остеопатической медицины.

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ ОСТЕОПАТИИ доктора Аптекаря – это эффективная остеопатическая помощь с первых дней жизни. Клиника специализируется на оздоровительных программах для детей и взрослых, основанных на принципах и методах остеопатической медицины.

– Зачастую развитие заболеваний можно предотвратить своевременным обращением к специалистам. Это касается и таких, к сожалению, распространенных среди детей заболеваний, как сколиоз, нарушения прикуса, проблемы со зрением и многих других. Чтобы вовремя распознать нарушения здоровья и своевременно обратиться за помощью, важно знать, на что родителям стоит обратить внимание в состоянии и поведении ребенка, – комментирует Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

ВИДЕО-ответы на все вопросы будут опубликованы 30 июня 2020 года.

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