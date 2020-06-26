2020-06-26T13:49:15+03:00
Происшествия

Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе

Смерть наступила до приезда скорой
Вадим Бегун
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Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе.Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 26 июня, ночью на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В аварии, которая случилась в 00.45 на 322-м километре автодороги, погибла 33-летняя женщина.

25-летняя женщина, управлявшая автомобилем Opel Astra, по предварительным данным, не выдержала безопасную скорость и наехала на стоявший КамАЗ с полуприцепом. В результате столкновения иномарку выкинуло на встречку, где машина столкнулась с большегрузом с полуприцепом Volvo.

– В результате дорожного инцидента водитель легковушки и пассажирка 1983 года рождения получили травмы. Еще одна женщина, которая также находилась в салоне авто, скончалась на месте аварии, не дождавшись скорую, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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