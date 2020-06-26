Как тюменцам выиграть квартиру в викторине «Время Побед»?

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:59:14+03:00

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В Тюмени накануне, 25 июня, стартовала викторина «Время Побед». Чтобы выиграть ценные призы, а также квартиру или автомобиль, необходимо правильно ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, истории Тюменской области или Конституции РФ. Кстати, мужчина, проживающий в областном центре, уже стал счастливым обладателем заветных квадратных метров.

Напомним, что викторина проходит в два этапа. На первом этапе среди пришедших на «точку», разыгрывают сладкие подарки и бытовую технику, а победитель автоматически переходит во второй этап. Нужно заполнить карточку и часть ее положить в специальный бокс, оставив другую при себе. Ежедневно с 25 июня по 1 июля со всех точек карточки будут собирать в один большой прозрачный бокс.

Второй этап проходит каждый день на телеканале «Тюменское время» в 20.00, 1 июля – в 10.00, 13.00 и в 20.00. Участники должны быть готовы к телефонному звонку от ведущих и иметь с собой отрывную часть карточки: в прямом эфире просят назвать ее номер, а также имя.

Вчера прошел первый эфир программы, посвященной викторине «Время Побед». В студии собралась комиссия в составе трех человек: Снежана Гузенко, Елена Обрядина и Лариса Зубцова. Они выбрали один из 11 конвертов, с помощью которого было определено, что будут разыграна квартира. Схема такова: ведущий перемешивает бумажки, лежащие в прозрачном боксе, член комиссии вытаскивает карточку и звонит тому, чей номер выпал. На дозвон дается 20 секунд, а на ответ – пять.

Первый участник Александр оказался недоступен в момент дозвона, второй, Виктор, – тоже. Третий «счастливчик» сбросил вызов, а четвертая, Светлана, не смогла правильно ответить на вопрос, кто из военачальников, помимо Сталина и Жукова, был дважды кавалером ордена Победы. Женщина назвала Родиона Малиновского, однако им был Александр Василевский.

Следующий участник розыгрыша Андрей также не смог ответить на вопрос о том, кто написал стихотворение «Партизанке Тане». Шестая участница, Людмила, также неправильно ответила на вопрос, какое самое известное воинское соединение было создано в Тюмени в годы войны. Следующая участница Оксана вновь не смогла ответить на вопрос о том, кто командовал немецкой группой армии «Дон».

Ключи от квартиры получит Владислав, до которого дозвонились восьмым. Он правильно ответил на вопрос о том, как звали пионера-героя из Великого Новгорода, награжденного Звездой Героя Советского Союза: это Леня Голиков.

По словам 18-летнего выпускника школы Владислава Тишаева, раньше ему даже в лотерею не удавалось выиграть, а сейчас он получил целую квартиру. В ближайшее время он планирует обратиться в центр выдачи призов в Тюмени на улице Малыгина, 51/2.

ИСТОЧНИК KP.RU