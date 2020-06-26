2020-06-26T11:54:35+03:00
Общество

Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками

«Комсомольская правда» – Тюмень» запускает специальный проект «Найди уголок Европы в Тюмени»
Дмитрий Терентьев
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Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками. Фото: Иван ГорбуновТюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками. Фото: Иван Горбунов
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Как побывать в Европе не выезжая из города? Это не так уж и сложно. Журналисты «КП» вместе с профессиональным фотографом расскажут и покажут жителям и гостям города удивительные места с европейскими нотками, где каждый даже с помощью смартфона может устроить фотосессию, записать сторис для социальных сетей или снять классный видеоролик.

Подписчики официальных групп издания в социальных сетях смогут, даже не выходя из дома, открыть для себя уникальную архитектуру города, а позже отправиться к этим местам в поиске лучшего кадра. Еще одна особенность проекта будет заключаться в том, что тюменцы получат советы по фотосъемке, узнают, как найти удачный ракурс и находить новое в известном.

Добавим, что фотоотчет проекта будет загружен на «МегаДиск», ссылка будет опубликована в итоговой статье. Кстати, в ней мы расскажем, как можно всегда оставаться на связи и при этом получить уникальные преимущества от МегаФона совершенно бесплатно.

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