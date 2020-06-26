В тюменские ТРЦ не будут пускать детей

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:53:05+03:00

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В тюменские ТРЦ детям планируют запретить вход без родителей. Дело в том, что сейчас в торгово-развлекательных центрах нет никаких развлечений: они работают без фудзон, кинотеатров и игровых комнат.

– Нам важно, чтобы снятие ограничений не дало очередного увеличения заболеваемости. Поэтому необходимо соблюдать меры, о которых мы говорим: это масочный режим и социальная дистанция. В центрах будут проводить уборку с дезинфицирующими средствами. Протираться будут все поверхности, к которым прикасаются посетители, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По ее словам, тюменцы стали более ответственно относиться к собственному здоровью. Так, число посетителей различных общественных мест, которые надевают маски, существенно увеличилось.

– Мы будем продолжать проверки предприятий торговли и начнем контролировать предприятия непродовольственной торговли. Ситуация изменилась на рынке Михайловском, значит, ничего сложного в требованиях нет, – резюмировала главный санитарный врач региона, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU